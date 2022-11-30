Саудовская Аравия — Мексика: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, сборная Саудовской Аравии сыграет против Мексики в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Это будет первый очный матч сборных.

Турнирное положение в группе С:

Польша — 4 очка, Аргентина — 3, Саудовская Аравия — 3, Мексика — 1

Следить за матчем Саудовская Аравия — Мексика вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке