Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству желтых карточек на групповом этапе чемпионата мира

Сборная Мексики со счетом 2:1 обыграла команду Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Саудовская Аравия получила 14 желтых карточек на ЧМ-2022 — это новый рекорд по желтым карточкам на групповом этапе чемпионата мира.

Команда Саудовской Аравии с 3 очками заняла последнее место в группе и завершила выступление на турнире.