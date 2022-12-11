Саутгейт останется на посту главного тренера сборной Англии

Федерация футбола Англии выразила поддержку главному тренеру национальной команды Гарету Саутгейту.

«Тренерский штаб хорошо готовил команду на протяжении всего турнира. Игроки были полны решимости выиграть трофей. Мы не должны были вылетать. У нас очень интересная и молодая команда. Несмотря на итоговый результат, им следует очень гордиться своим выступлением в Катаре», — говорится в заявлении пресс-службы федерации.

Сборная Англии в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре уступила команде Франции со счетом 1:2.

Действующий контракт Саутгейта со сборной Англии рассчитан до 2024 года.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством англичане заняли 4-е место на ЧМ-2018, а также дошли до финала чемпионата Европы-2020.