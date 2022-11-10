Магуайр, Беллингем, Рэшфорд и Кейн включены в состав сборной Англии на ЧМ-2022

10 ноября, 17:06
Сборная Англии огласила состав на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»).
Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Конор Коади («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Гарри Магуйар, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Бен Уайт («Арсенал»).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба — «Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»).
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг (все — «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).
Соперниками Англии по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Гарета Саутгейта 21 ноября встретится со сборной Ирана.
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Основные источники исследования