Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на крупных турнирах

Сборная Англии обыграла Сенегал (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Таким образом команда «Трех львов» забила 12 голов на этом турнире, что является повторением рекорда сборной на крупных турнирах — ЧМ или Евро. Ранее англичане забили 12 голов на ЧМ-2018.

В 1/4 финала ЧМ-2022 Англия сыграет со сборной Франции.