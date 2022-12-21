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Сегодня, 00:14

Сборная Аргентины поблагодарила фанатов за чемпионский парад в Буэнос-Айресе

Иван Торопцев
Корреспондент
Чемпионский парад в Буэнос-Айресе.
Фото Reuters
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Сборная Аргентины поблагодарила болельщиков за парад в Буэнос-Айресе, посвященный победе команды на ЧМ-2022.

«Спасибо вам всем! Сбылась мечта. Это — для всех аргентинцев. Вы сделали нас счастливыми своей поддержкой и любовью», — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.

Чемпионский парад прошел в столице Аргентины во вторник, 20 декабря. От 3 до 4 миллионов человек вышли на улицы, чтобы поприветствовать футболистов.

При этом парад прошел не по маршруту: из-за большого скопления людей движение транспорта было парализовано. Футболисты сборной Аргентины, следовавшие на автобусе, были вынуждены остановиться и покинули парад на вертолетах.

18 декабря сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре и в третий раз в истории стала чемпионом мира.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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