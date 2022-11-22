Сборная Аргентины пропустила два гола в первом матче на ЧМ впервые с 1974 года

22 ноября, 14:34
Сборная Аргентины пропустила два гола в первом матче на чемпионате мира впервые с 1974 года. Тогда южноамериканцы уступили сборной Польши — 2:3, которая завоевала бронзовые медали ЧМ-1974.
В матче против Саудовской Аравии команда Лионеля Скалони пропустила два гола за пять минут в матче группового турнира ЧМ-2022.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования