Сборная Аргентины пропустила два гола в первом матче на ЧМ впервые с 1974 года

Сборная Аргентины пропустила два гола в первом матче на чемпионате мира впервые с 1974 года. Тогда южноамериканцы уступили сборной Польши — 2:3, которая завоевала бронзовые медали ЧМ-1974.

В матче против Саудовской Аравии команда Лионеля Скалони пропустила два гола за пять минут в матче группового турнира ЧМ-2022.