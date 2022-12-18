Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти — 4:2) в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Рекорд по числу выигранных чемпионатов мира принадлежит Бразилии (5), второе место делят Италия и Германия (4). Аргентина (3) опередила по этому показателю Уругвай и Францию (обе — по 2).

По одному разу чемпионами мира становились сборные Англии и Испании.