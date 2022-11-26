Сборная Австралии одержала победу на чемпионате мира впервые за 12 лет

Сборная Австралии обыграла Тунис (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.

Эта победа стала для австралийцев первой на чемпионатах мира за 12 лет. В предыдущий раз Австралия выигрывала у Сербии (2:1) в игре 3-го тура группового турнира ЧМ-2010.

После этого австралийцы не могли победить в 7 матчах на ЧМ подряд — у команды было 6 поражений и 1 ничья.

Сборная Австралии занимает второе место в группе D с 3 очками в 2 матчах.

В матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 Австралия сыграет против Дании. Матч состоится 30 ноября и начнется в 18.00 (мск).