Сборная Австралии одержала победу на чемпионате мира впервые за 12 лет

26 ноября, 15:04
Сборная Австралии обыграла Тунис (1:0) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.
Эта победа стала для австралийцев первой на чемпионатах мира за 12 лет. В предыдущий раз Австралия выигрывала у Сербии (2:1) в игре 3-го тура группового турнира ЧМ-2010.
После этого австралийцы не могли победить в 7 матчах на ЧМ подряд — у команды было 6 поражений и 1 ничья.
Сборная Австралии занимает второе место в группе D с 3 очками в 2 матчах.
В матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 Австралия сыграет против Дании. Матч состоится 30 ноября и начнется в 18.00 (мск).
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Основные источники исследования