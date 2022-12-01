Сборная Бельгии не вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 24 года

Сборная Бельгии сыграла вничью с Хорватией (0:0) в третьем матче группового турнира чемпионата мира в Катаре.

Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы). ЧМ-2022 стал для бельгийцев шестым турниром за это время.

Последний раз сборная Бельгии не выходила из группы на чемпионате мира 1998 года во Франции.

В параллельном матче группы F сборная Марокко обыграла Канаду (2:1) и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места, набрав семь очков. Национальная команда Хорватии благодаря этой ничьей заняла второе место в группе с пятью очками.