Сборная Бельгии объявила окончательный состав на ЧМ-2022

Сборная Бельгии объявила окончательный состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»), Симон Миньоле («Брюгге»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артюр Теат («Ренн»), Ян Вертогнен («Бенфика»), Тимоти Кастань («Лестер»), Тома Менье («Боруссия» Д).

Полузащитники: Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Янник Ферейра-Карраско («Атлетико»), Де Брейне («Манчестер Сити»), Амаду Онана («Эвертон»), Торган Азар («Боруссия» Д), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Атлетико»).

Нападающие: Миши Батшуайи («Фенербахче»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Лои Опенда («Ланс»), Леандро Троссард («Брайтон»).

В групповом турнире чемпионата мира-2022 Бельгия сыграет со сборными Хорватии, Канады и Марокко.