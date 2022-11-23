Франция не сможет заменить травмированного Эрнандеса. Дедлайн дозаявок истек 21 ноября

Сборная Франции не сможет заменить травмированного защитника Люку Эрнандеса новым игроком.

Дедлайн дозаявок на ЧМ-2022 истек в понедельник 21 ноября.

На 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) защитник получил повреждение. Позже выяснилось, что у Эрнандеса выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Таким образом, в составе сборной Франции остался только один номинальный левый защитник — брат Люка — Тео Эрнандес.