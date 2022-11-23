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23 ноября, 09:49

Франция не сможет заменить травмированного Эрнандеса. Дедлайн дозаявок истек 21 ноября

Сборная Франции не сможет заменить травмированного Эрнандеса
Руслан Минаев
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Сборная Франции не сможет заменить травмированного защитника Люку Эрнандеса новым игроком.

Дедлайн дозаявок на ЧМ-2022 истек в понедельник 21 ноября.

На 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) защитник получил повреждение. Позже выяснилось, что у Эрнандеса выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.

Таким образом, в составе сборной Франции остался только один номинальный левый защитник — брат Люка — Тео Эрнандес.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Люка Эрнандес
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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