Франция не сможет заменить травмированного Эрнандеса. Дедлайн дозаявок истек 21 ноября

23 ноября, 09:49
Сборная Франции не сможет заменить травмированного защитника Люку Эрнандеса новым игроком.
Дедлайн дозаявок на ЧМ-2022 истек в понедельник 21 ноября.
На 13-й минуте матча чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) защитник получил повреждение. Позже выяснилось, что у Эрнандеса выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Таким образом, в составе сборной Франции остался только один номинальный левый защитник — брат Люка — Тео Эрнандес.
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Основные источники исследования