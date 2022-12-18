Сборная Франции первой в истории не нанесла ни одного удара в первом тайме финала ЧМ

Сборная Франции стала первой в истории командой, которой не удалось не нанести ни одного удара по чужим воротам в финале чемпионата мира по футболу.

Французы уступают Аргентине после первого тайма финала ЧМ-2022 в Катаре со счетом 0:2. Аргентинцы, в свою очередь, нанесли по воротам соперника 6 ударов и 3 раза попали в створ.

Также Франция впервые в истории ни разу не пробила по чужим воротам в первом тайме матча чемпионата мира.

Французы являются действующими чемпионами мира. Всего они выигрывали мировое первенство два раза — так же, как и Аргентина.