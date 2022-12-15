Сборная Франции в четвертый раз в истории вышла в финал ЧМ

Сборная Франции в четвертый раз в своей истории вышла в финал ЧМ. 14 декабря французы обыграли Марокко в полуфинале турнира со счетом 2:0.

В составе Франции голами отметились Тео Эрнандес и Рандаль Кало Муани. Таким образом, команда вышла в финал ЧМ, где сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря.

На ЧМ-2018 французы выиграли золото, на ЧМ-2006 — серебро, в турнире в 1998 году — золото.