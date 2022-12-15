Сборная Франции вышла в финал второго подряд чемпионата мира

Сборная Франции обыграла команду Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022 и вышла в финал турнира.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Команда вышла в финал ЧМ второй раз подряд. В 2018 году французы вышли в 1/2 финала турнира, где обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2.

Ранее стало известно, что Франция четвертый раз в истории вышла в финал ЧМ.

18 декабря французская сборная сыграет с Аргентиной. Начало — в 18.00 (мск).