Сборная Хорватии назвала состав на чемпионат мира в Катаре. Ловрен попал в заявку

Сборная Хорватии объявила состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В окончательную заявку попал защитник «Зенита» Деян Ловрен, который был в расширенном составе. Всего в список включены 26 футболистов.

Состав сборной Хорватии на ЧМ-2022:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико», Испания).

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Йосип Юранович («Селтик», Шотландия), Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Борна Соса («Штутгарт», Германия), Йосип Станишич («Бавария», Германия), Мартин Эрлич («Сассуоло», Италия), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марцело Брозович («Интер», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Торино», Италия), Ловро Майер («Ренн», Франция), Кристиан Якич («Айнтрахт», Германия), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм», Англия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Бруно Петкович, Мислав Оршич (оба — «Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Марко Ливая («Хайдук»).

Сборная Хорватии по итогам жеребьевки ЧМ-2022 попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.