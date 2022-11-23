Сборная Испании забила 100-й гол на чемпионатах мира

23 ноября, 19:20
Сборная Испании забила 100-й мяч за всю историю выступлений команды на чемпионатах мира по футболу.
Автором гола стал полузащитник Дани Ольмо, который открыл счет в игре 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики.
Чемпионат мира в Катаре стал для сборной Испании 16-м в истории. Команда становилась чемпионом лишь один раз — в 2010 году в ЮАР.
Сборная Испании стала шестой командой, которая преодолела отметку в 100 голов на чемпионатах мира. До нее это удавалось Бразилии, Германии, Аргентине, Италии и Франции.
Самые результативные команды в истории чемпионатов мира
|
Команда
|
Участия
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Бразилия
|
22
|
109
|
73
|
18
|
18
|
229-105
|
237
|
ФРГ/Германия
|
20
|
110
|
67
|
20
|
23
|
227-127
|
221
|
Аргентина
|
18
|
82
|
43
|
15
|
24
|
138-95
|
144
|
Италия
|
18
|
83
|
45
|
21
|
17
|
128-77
|
156
|
Франция
|
16
|
67
|
35
|
13
|
19
|
124-78
|
118
|
Испания
|
16
|
64
|
31
|
15
|
18
|
106-72
|
108
|
Англия
|
16
|
70
|
30
|
21
|
19
|
97-66
|
111
|
Голландия
|
11
|
51
|
28
|
12
|
11
|
88-48
|
96
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования