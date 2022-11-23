Сборная Испании забила 100-й гол на чемпионатах мира

Сборная Испании забила 100-й мяч за всю историю выступлений команды на чемпионатах мира по футболу.

Автором гола стал полузащитник Дани Ольмо, который открыл счет в игре 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 против Коста-Рики.

Чемпионат мира в Катаре стал для сборной Испании 16-м в истории. Команда становилась чемпионом лишь один раз — в 2010 году в ЮАР.

Сборная Испании стала шестой командой, которая преодолела отметку в 100 голов на чемпионатах мира. До нее это удавалось Бразилии, Германии, Аргентине, Италии и Франции.

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