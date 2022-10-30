Источник: Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022

Le Parisien: Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022

Сборная Италии может заменить Тунис на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Le Parisien.

По данным источника, согласно правилам, итальянская национальная команда сможет занять место Туниса, в случае отстранения, по причине того, что занимает наилучшее место в мировом рейтинге среди неквалифицированных команд. Италия располагается на шестой строчке.

Ранее издание BBC сообщило, что ФИФА может отстранить Тунис от ЧМ-2022 из-за вмешательства государства в футбольное руководство. Недавно министр молодежи и спорта страны Камель Дегиш отметил, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В ФИФА считают такие заявления попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны.

Сборная Туниса на групповом турнире ЧМ-2022 сыграет с Данией, Австралией и Францией.