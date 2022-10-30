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Сегодня, 12:40

Источник: Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022

Le Parisien: Сборная Италии может заменить Тунис на ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
Футболисты сборной Италии.
Фото Global Look Press
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Сборная Италии может заменить Тунис на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает Le Parisien.

По данным источника, согласно правилам, итальянская национальная команда сможет занять место Туниса, в случае отстранения, по причине того, что занимает наилучшее место в мировом рейтинге среди неквалифицированных команд. Италия располагается на шестой строчке.

Ранее издание BBC сообщило, что ФИФА может отстранить Тунис от ЧМ-2022 из-за вмешательства государства в футбольное руководство. Недавно министр молодежи и спорта страны Камель Дегиш отметил, что может распустить Федерацию футбола Туниса. В ФИФА считают такие заявления попыткой вмешательства в деятельность федерации футбола страны.

Сборная Туниса на групповом турнире ЧМ-2022 сыграет с Данией, Австралией и Францией.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Италии по футболу
Сборная Туниса по футболу
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