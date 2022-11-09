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Сегодня, 01:56

Сборная Канады назвала дату, когда объявит состав на чемпионат мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной Канады объявит состав на чемпионат мира-2022 в воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter.

На телеканале TSN в 10 утра по восточному времени пройдет прямой эфир церемонии объявления состава канадцев на мировое первенство.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Канады сыграет в группе против Бельгии, Хорватии и Марокко.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Канады по футболу
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