Сборная Канады назвала дату, когда объявит состав на чемпионат мира-2022

Тренерский штаб сборной Канады объявит состав на чемпионат мира-2022 в воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба команды в Twitter.

На телеканале TSN в 10 утра по восточному времени пройдет прямой эфир церемонии объявления состава канадцев на мировое первенство.

Canada Soccer to announce Men's National Team roster for FIFA World Cup Qatar 2022(tm) on 13 November ?#WeCAN #CANMNT pic.twitter.com/mtQ34EcA6s — Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 7, 2022

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 18 ноября по 20 декабря. Сборная Канады сыграет в группе против Бельгии, Хорватии и Марокко.