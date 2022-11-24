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24 ноября, 08:24

Сборная Коста-Рики — единственная команда в истории ЧМ, которая не нанесла ни одного удара за матч

Руслан Минаев
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Сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от Испании со счетом 0:7 в групповом турнире чемпионата мира-2022.

За весь матч костариканцы не нанесли ни одного удара по воротам. Это всего лишь второй такой случай с 1966 года (когда стала собираться такая статистика).

Ранее матч ЧМ без ударов завершила также сборная Коста-Рики — в 1990 году против Бразилии (0:1).

В следующем туре в рамках группового этапа Испания сыграет со сборной Германии, а Коста-Рика встретится с Японией. Обе встречи пройдут 27 ноября.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Коста-Рики по футболу
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