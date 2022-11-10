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10 ноября, 15:20

Сборная Марокко объявила окончательный состав на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Сборная Марокко объявила окончательный состав на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад», Марокко), Яссин Буну («Севилья», Испания), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда», ОАЭ);

Защитники: Ашраф Хакими («Пари Сен-Жермен»), Нуссаир Мазрауи («Бавария», Германия), Наиф Агуэрд («Вест Хэм», Англия), Ромен Саисс («Бешикташ», Турция), Ашраф Дари («Брест», Франция), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид», Испания), Яхья Аттият-Аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар», Катар);

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина», Флоренция), Абдельхамид Сабири («Сампдория», Италия), Селим Амалла («Стандард», Бельгия), Аззедин Унахи («Анже», Франция), Билаль Эль-Ханнус («Генк», Бельгия), Яхья Джабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софиан Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель», Франция);

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна», Испания), Закария Абухляль («Тулуза», Франция), Ильяс Шаир («Куинс Парк Рейнджерс», Англия), Юссеф Эн-Несери («Севилья»), Валид Хеддира («Бари», Италия), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

В групповом турнире чемпионата мира-2022 Марокко сыграет со сборными Бельгии, Хорватии и Канады.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
0
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