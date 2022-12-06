Сборная Нидерландов арендовала яхту на выходные в Катаре после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022

5 декабря сборная Нидерландов арендовала яхту и устроила морскую прогулку в перерыве между матчами чемпионата мира-2022 в Катаре.

Тренерский штаб, персонал и футболисты сборной провели совместный отдых на палубе, где играли в карты, ели и участвовали в водных активностях.

В субботу, 3 декабря, нидерландцы победили США (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. В матче 1/4 финала мирового первенства сборная Нидерландов встретится с Аргентиной 9 декабря, начало — 22.00 (мск).