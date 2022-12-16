Сборная Португалии попрощалась с Сантушем

Федерация футбола Португалии (FPF) на официальном сайте попрощалась с Фернанду Сантушем, который покинул пост главного тренера португальской сборной.

«После одного из лучших выступлений национальной сборной в финальных стадиях чемпионата мира федерация и Фернанду Сантуш понимают, что сейчас подходящий момент для начала нового цикла. FPF благодарит специалиста и его команду за работу в течение восьми уникальных лет, и считает, что эта благодарность также от имени всего португальского народа», — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

На чемпионате мира-2022 Португалия дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1).