«Время летит»: пост сборной России после поражения Аргентины от Саудовской Аравии

Сборная России опубликовала пост после поражения Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в матче группы С чемпионата мира-2022.

Пресс-служба национальной команды опубликовала видео с голами России в ворота Саудовской Аравии (5:0) на групповой стадии ЧМ-2018 и написала: «Время летит».

В турнирной таблице группы С Саудовская Аравия занимает первое место (3 очка), Аргентина — последняя (0 очков).