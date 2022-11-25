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Сегодня, 02:06

«Незабываемый день». Сборная Саудовской Аравии показала, что было в раздевалке команды после победы над Аргентиной

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Саудовской Аравии опубликовала на официальном YouTube-канале видео о том, что творилось в раздевалке команды до и после матча чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:1).

«Незабываемый день», — назвала ролик пресс-служба сборной Саудовской Аравии.

В следующем матча команда сыграет с Польшей 26 ноября. Аргентина встретится с Мексикой также 26-го числа.

В группе С по итогам игрового дня первое место занимает Саудовская Аравия (3 очка), вторая — Польша (1 очко), третья — Мексика (1 очков), четвертая — Аргентина (0 очков).

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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