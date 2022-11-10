Сборная США объявила состав на чемпионат мира-2022

Тренерский штаб сборной США огласил список из 26 игроков, вызванных в команду на чемпионат мира-2022.

Вратари: Итан Хорват («Лутон Таун», Англия), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал», Англия).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик», Шотландия), Сержиньо Дест («Милан», Италия), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред Буллс»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм», Англия), Антони Робинсон («Фулхэм», Англия), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), ДеАндре Йедлин («Интер Майами»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс», Англия), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Тайлер Адамс («Лидс», Англия), Лука де ла Торре («Сельта», Испания), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Юнус Муса («Валенсия», Испания), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси», Англия), Джио Рейна («Боруссия» Дортмунд, Германия), Джош Сарджент («Норвич Сити», Англия), Тим Веа («Лилль», Франция), Хаджи Райт («Антальяспор», Турция).

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Сборная США сыграет в группе против Англии, Ирана и Уэльса.