Сборная США продлила безвыигрышную серию с европейскими командами на ЧМ до 10 матчей

22 ноября, 01:08
Сборная США в матче группового турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Уэльсом (1:1).
Таким образом, американская команда продлила свою безвыигрышную серию со сборными из Европы до 10 матчей. США пять раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Последняя победа была достигнута на ЧМ-2022 над Португалией (3:2).
Следующий матч сборная США проведет 25 ноября против Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).
Методология
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Основные источники исследования