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Сегодня, 13:15

Сборная Уэльса нарушила традицию с ассиметричным предматчевым фото перед игрой с Ираном

Виталий Косик
Корреспондент
Сборная Уэльса перед матчем с Ираном.
Футболисты сборной Уэльса.
Фото Reuters
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Футболисты сборной Уэльса нарушили традицию с предматчевыми фотографиями в игре 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против сборной Ирана. Валлийцы не стали становиться в кадр ассиметрично.

Ранее футболисты сборной Уэльса делали ассимметричные командные фотографии перед многими матчами. Игроки оставляли в верхнем ряду трех или четырех человек вместо привычных шести.

Нестандартные фото стали для Уэльса забавной традицией, которая зародилась в 2002 году перед встречей с Италией в отборе Евро-2004.

Футболисты сборной Уэльса. Фото Reuters
Футболисты сборной Уэльса.
Фото Reuters

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Уэльса играет в группе против США, Ирана и Англии. В первом туре группового этапа ЧМ-2022 валлийцы встретились с американцами (1:1).

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
0:2
Иран
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Ирана по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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