Сборная Уругвая обыгрывает Гану после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборная Уругвая обыгрывает Гану после первого тайма матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 — 2:0.

Оба гола в первые 45 минут забил полузащитник уругвайской команды Джорджиан де Арраскаэта. Главный судья добавил к первому тайму 8 минут.

В параллельном матче Португалия и Южная Корея играют вничью (1:1). Таким образом, на данный момент в плей-офф ЧМ-2022 выходят португальцы и уругвайцы.