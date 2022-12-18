Сборные Аргентины и Франции определят победителя ЧМ-2022 в серии пенальти

Сборные Аргентины и Франции определят победителя финала ЧМ-2022 в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное команды обменялись голами. На 108-й минуте забил Лионель Месси, выведя Аргентину вперед, а на 117-й Килиан Мбаппе с пенальти сравнял счет — 3:3.

Теперь победитель данного противостояния будет определяться в серии пенальти.