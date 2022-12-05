Сборные Хорватии и Японии определят участника 1/4 финала ЧМ-2022 в серии пенальти

Дополнительное время матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Японии и Хорватии не выявило победителя.

Счет остался таким же, как и после основного времени — 1:1.

Теперь победитель этого противостояния определится в серии пенальти.

Победитель этого матча в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия — Корея.