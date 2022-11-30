Сборные Туниса и Франции назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны составы сборных Туниса и Франции на матч 3-го тура группововго этапа чемпионата мира-2022.

Тунис: Дамен, Кешрида, Мерья, Гандри, Хазри, Тальби, Маалуль, Слиман, Схири, Лаидуни, Бен-Ромдан.

Франция: Манданда, Дисаси, Верету, Варан, Конате, Камавинга, Тшуамени, Гендузи, Фофана, Коман, Коло-Муани.

Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» и начнется в 18.00 по московскому времени.