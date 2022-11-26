Щенсны является лидером ЧМ-2022 по количеству сейвов

26 ноября, 18:50
Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны является лидером чемпионата мира-2022 по количеству сейвов, сообщает Squawka. На его счету 9 отраженных ударов в двух матчах.
В матче второго тура с Саудовской Аравией (2:0) голкипер отразил все пять ударов саудовцев по своим воротам, в том числе и удар Салема Аль-Давсари с пенальти.
Также Щенсны стал первым вратарем на турнире в Катаре, дважды сыгравшим на ноль. Ранее Польша сыграла вничью с Мексикой — 0:0. В этом матче он отразил четыре удара.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования