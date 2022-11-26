Щенсны является лидером ЧМ-2022 по количеству сейвов

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны является лидером чемпионата мира-2022 по количеству сейвов, сообщает Squawka. На его счету 9 отраженных ударов в двух матчах.

В матче второго тура с Саудовской Аравией (2:0) голкипер отразил все пять ударов саудовцев по своим воротам, в том числе и удар Салема Аль-Давсари с пенальти.

Также Щенсны стал первым вратарем на турнире в Катаре, дважды сыгравшим на ноль. Ранее Польша сыграла вничью с Мексикой — 0:0. В этом матче он отразил четыре удара.