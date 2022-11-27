Щесны заявил, что готов отбить пенальти в исполнении Месси

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«Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны порассуждал на тему того, смог ли он отбить пенальти в исполнении форварда команды Аргентины Лионеля Месси.
— Готов бросить вызов Месси?
— Ты приезжаешь на чемпионат мира, чтобы играть против лучших игроков планеты. При всем уважении к игрокам Саудовской Аравии, я хочу соревноваться с лучшими, и Месси, несомненно, один из них. Да, это отличный стимул.
— Думаешь, ты мог бы отбить даже его пенальти?
— Его гораздо сложнее анализировать, он бьет как по центру, так и по углам. Я буду готов, но я надеюсь, что в наши ворота больше не назначат пенальти, как в матче с саудовцами, где, на мой взгляд, никакого пенальти не должно было быть, — цитирует Щенсны La Repubblica.
Матч третьего тура ЧМ-2022 Польша — Аргентина состоится 30 ноября и начнется в 22:00 мск.
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Основные источники исследования