Щесны заявил, что готов отбить пенальти в исполнении Месси

«Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны порассуждал на тему того, смог ли он отбить пенальти в исполнении форварда команды Аргентины Лионеля Месси.

— Готов бросить вызов Месси?

— Ты приезжаешь на чемпионат мира, чтобы играть против лучших игроков планеты. При всем уважении к игрокам Саудовской Аравии, я хочу соревноваться с лучшими, и Месси, несомненно, один из них. Да, это отличный стимул.

— Думаешь, ты мог бы отбить даже его пенальти?

— Его гораздо сложнее анализировать, он бьет как по центру, так и по углам. Я буду готов, но я надеюсь, что в наши ворота больше не назначат пенальти, как в матче с саудовцами, где, на мой взгляд, никакого пенальти не должно было быть, — цитирует Щенсны La Repubblica.

Матч третьего тура ЧМ-2022 Польша — Аргентина состоится 30 ноября и начнется в 22:00 мск.