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24 ноября, 11:32

Семак о добавленном времени в матчах ЧМ-2022: «С точки зрения справедливости это оправданное решение»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о большом количестве добавленного времени в матчах ЧМ-2022 в Катаре.

— Как вам тенденция чемпионата мира, по которой к матчам добавляют много времени?

— На сегодня это смотрится достаточно непривычно. Но с точки зрения справедливости это оправданное решение. Очень много остановок, затяжек времени. Конечно, болельщики хотят видеть более интенсивную игру. Если остановок много, то добавленное время должно соответствовать. Минусов не так уж и много, кроме непривычности.

В матче первого тура группового этапа ЧМ Англия и Иран (6:2) сыграли самый продолжительный матч в истории турнира. Арбитр добавил 14 минут к первому тайму из-за остановки, связанной с серьезной травмой игрока.

Ко второму тайму было добавлено еще десять минут, доведя суммарное количество добавленного времени в матче до 24 минут.

Сергей Семак
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Зенит
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