Семья из Аргентины назвала сына в честь игроков сборной. Малыш родился за два часа до финала ЧМ-2022

Семья из Аргентины назвала новорожденного сына в честь игроков сборной после победы на ЧМ-2022

Семейная пара из Аргентины назвала новорожденного сына в честь игроков национальной сборной. Ребенок родился за два часа до финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией и получил имя Лионель Энцо Хулиан.

Отец малыша Энцо Алтамирано является фанатом «Ривер Плейта», поэтому назвал сына в честь экс-игроков клуба Энцо Фернандеса и Хулиана Альвареса, а также лидера сборной Лионеля Месси.

По словам родителей, мальчик родился на три дня раньше положенного срока и за два часа до начала финального матча ЧМ-2022. Глава семейства добавил, что сам получил имя в честь экс-полузащитника «Ривер Плейта» — уругвайца Энцо Франческоли.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3 (4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком турнира, а 21-летний Фернандес — лучшим молодым игроком ЧМ-2022.