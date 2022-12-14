Семин: «Испанцы не сделали выводов из матча с Россией на ЧМ-2018»

Легендарный тренер Юрий Семин, рассуждая в интервью обозревателю «СЭ» о феномене сборной Марокко, сравнил ее игру против Испании с матчем 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.

— Матч Марокко — Испания напоминал игру ЧМ-2018 Россия — Испания.

— Да, напоминал. Испанцы в этом плане не сделали выводы. Наверное, из-за этого сразу уволили тренера (Луиса Энрике. — Прим. И. Р.). Испанцы были беззубые второй раз подряд. Как марокканцы строили оборону — центр закрыли большим количеством игроков, и все. Моментов особо не было.

— При взгляде на судьбу марокканской команды на этом чемпионате понимаешь, что наша сборная четыре года назад была очень близка к полуфиналу, и это как минимум.

— Да, мы были близки. Кто-то осуждал игру нашей сборной. А я считаю, что она играла правильно и хорошо.