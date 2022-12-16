Семин назвал игроков и сборные, которые удивили его на ЧМ-2022

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал игроков и сборные, которые удивили его на ЧМ-2022.

«Открытием на этом чемпионате мира для меня стали два игрока сборной Марокко — Аззедин Унаи из «Анже» и Софьян Амрабат из «Фиорентины». Это если из новых говорить. Очень меня удивили — показывают высочайший уровень игры. Что касается сборных, то мне понравилась Саудовская Аравия. В матче с Аргентиной они смотрелись очень хорошо», — приводит слова Семина Sport24.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.