Семин назвал сборную-открытие на чемпионате мира-2022

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команду-открытие чемпионата мира-2022 в Катаре.
— Кто стал главным открытием? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию.
— Работу кого из тренеров на чемпионате мира вы можете выделить?
— Пока только Эрве Ренара, тренирующего саудовцев, — цитирует «Спорт День за Днем» Семина.
Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1) и проиграла Польше (0:2) в групповом турнире ЧМ-2022, Бразилия обыграла Сербию (2:0), а Франция одержала победу над Австралией (4:1) и Данией (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования