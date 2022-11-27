Семин назвал сборную-открытие на чемпионате мира-2022

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команду-открытие чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Кто стал главным открытием? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию.

— Работу кого из тренеров на чемпионате мира вы можете выделить?

— Пока только Эрве Ренара, тренирующего саудовцев, — цитирует «Спорт День за Днем» Семина.

Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1) и проиграла Польше (0:2) в групповом турнире ЧМ-2022, Бразилия обыграла Сербию (2:0), а Франция одержала победу над Австралией (4:1) и Данией (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф турнира.