Семин объяснил, почему сборная Марокко на ЧМ-2022 — это явление

Легендарный тренер Юрий Семин в беседе с обозревателем «СЭ» в Дохе подробно объяснил, почему сборная Марокко — это явление и ее опыт на ЧМ-2022 нужно изучать в том числе в России.

— Когда-то чемпионаты мира задавали тренды развития футбола — по ним мерили, как дальше играть. Сейчас уже нельзя так сказать?

— Можно. Считаю, чемпионат мира по-прежнему задает тренды, ставит вопросы и отвечает на них. Наверное, в тактике увидишь немного нового. Интереснее понять, почему у одних команд складывается, а у других — нет. Меня, например, очень занимает вопрос, как Марокко прошло так далеко. Это ведь явление!

— И как?

— Во-первых, команда физически очень сильно подготовлена. Во-вторых, тренер (Валид Реграги. — Прим. И. Р.) — очень реальный человек, который полностью реализовывает сильные качества игроков. Допустим, большинство команд разыгрывает мяч от вратаря, это сейчас модно. А он футболистам, думаю, говорит: «Не разыгрывайте, играйте в длинную, зацепитесь за этот мяч». При этом новом поветрии сколько команд организовали голов в собственные ворота? А у Марокко — за весь турнир один пропущенный мяч, и тот автогол с Канадой.

Просто тренер Марокко этого не делает, потому что реально смотрит на вещи. Хотя сейчас по-любому жизнь заставляет с детско-юношеского футбола воспитывать центральных защитников, которые должны быть более техничными, чем раньше. Если не сказать, что очень техничными, потому что много игры и развития атаки идет через них. Но не совсем согласен с тем, что нужно только разыгрывать от вратаря, потому что так команда, которая против тебя больше прессингует, имеет больше шансов забить — и забить быстро, что мы и видим на чемпионате мира. Нужно определиться, кто в состоянии это делать. Наверное, периодически это оправданная практика — но не постоянно.

— Что еще можно почерпнуть у Марокко?

— Еще один очень важный момент — правильно в интервью тренер марокканцев сказал, что за владение мячом очков не начисляют. Я с ним на сто процентов согласен! Правильно говорит! Можно на своей территории мяч держать 90 минут, а моменты будут, наоборот, у другой команды. Для одной команды это по подбору игроков может подходить, для другой — нет. А то у нас уже говорят, что тот, кто разыгрывает короткими передачами от своих ворот, играет в атакующий футбол. Я бы не стал так говорить. Чтобы оттуда еще дойти до чужих ворот, нужно много времени.