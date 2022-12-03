Семин отреагировал на выход Южной Кореи и Японии в плей-офф ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал выход Японии и Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

«Много положительных моментов, очень интересно проходит чемпионат, сильно играют и японцы, и команда Южной Кореи. Видим, что там футбол развивается, приходит к самым высоким стандартам. Эти команды, как и сборная Саудовской Аравии, в целом меня удивили. Чемпионат мира еще не закончился, но на первом этапе можно назвать японцев и южнокорейцев открытием мирового первенства», — цитирует Семина ТАСС.

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е. Южная корея набрала 4 очка в 3 играх и заняла второе место в группе G.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск). Южная Корея встретится с Бразилией в этот же день.