Семин: «Правильно дали ЧМ Катару. Не нужно думать, что на это способны только несколько стран»

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» в Дохе ответил на вопрос, правильно ли Катару дали ЧМ-2022, и оценил качество полей на турнире.

— Как отнеслись к тому, что Катару дали чемпионат мира, и можно ли теперь говорить, правильно ли сделали?

— Нормально! Правильно дали. Не нужно думать, что на это способны только несколько стран. Сейчас вот проводят, и я не вижу серьезных недостатков. Вижу только энтузиазм людей, которые сюда приехали, хороший футбол. И поля великолепного уровня. Один раз только было видно даже по телевизору, что поле не очень.

— На ЧМ-2022 задействовано всего восемь стадионов, на каждом играют через день. Многие боялись, что поля просядут, но этого не произошло. Обычно же турнир принимают 12 арен, как это было в России.

— Ты лучше меня здесь все знаешь — почти на всех стадионах за этот месяц был.

— Вообще на всех, и на большинстве не по разу.

— Мне еще тогда было ясно, когда мы тренировались на полях «Эспайр» этой великолепной детской академии, что поля здесь будут в идеальном состоянии. Как они это выдерживают, сложно сказать. Такая жара большую часть года... Меня впечатлило, что было много тренировок, но поле держало практически любую нагрузку.