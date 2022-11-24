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24 ноября, 20:00

Семин признался, что ему не хватает сборной России на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает об отсутствии сборной России на чемпионате мира в Катаре.

Российская команда была отстранена от участия в первенстве планеты из-за ситуации на Украине.

«Конечно, мне не хватает сборной России на ЧМ-2022. Но туда сначала надо было попасть. Никто же не гарантировал нам проход стыковых матчей. А все, что случилось после, я обсуждать не хочу», — цитирует Семина Sport24.

Чемпионат мира по футболу начался 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-semin-mne-ne-khvatayet-sbornoy-rossii-na-chm-2022-no-tuda-nado-bylo-snachala-popast
Чемпионат мира по футболу 2022
Юрий Семин
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