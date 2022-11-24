Семин признался, что ему не хватает сборной России на ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает об отсутствии сборной России на чемпионате мира в Катаре.

Российская команда была отстранена от участия в первенстве планеты из-за ситуации на Украине.

«Конечно, мне не хватает сборной России на ЧМ-2022. Но туда сначала надо было попасть. Никто же не гарантировал нам проход стыковых матчей. А все, что случилось после, я обсуждать не хочу», — цитирует Семина Sport24.

Чемпионат мира по футболу начался 20 ноября и продлится до 18 декабря.