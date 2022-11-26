Семин считает, что Франция будет претендовать на золото на ЧМ-2022 в Катаре

26 ноября, 13:15
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил шансы сборной Франции на победу в матче 2-го тура ЧМ-2022 против Дании и на защиту чемпионского титула.
«Французы имеют преимущество над датчанами, потому что у них есть такие игроки, как Мбаппе. Их команда — более мастеровитая. Мне кажется, Франция будет претендовать на звание чемпиона мира», — сказал Семин «СЭ».
Игра второго тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Дания состоится сегодня, 26 ноября, начало — в 19:00.
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