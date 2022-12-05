Семин считает, что Мбаппе сможет побить рекорд Клозе по голам на ЧМ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии корреспонденту «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира-2022 в Катаре.

10.12.2022 | Англия — Франция

«На сегодняшний момент Франция — фаворит чемпионата мира. У них есть Мбаппе. Сможет ли Мбаппе в будущем побить рекорд Клозе по забитым на чемпионатах мира мячам? Мбаппе обладает таким талантом, что он сможет все. Он хорошо пользуется той скоростью, которая у него есть. Тем более сейчас многие команды строят линию обороны очень высоко. Мбаппе пользуется этим пространством. Он очень часто убегает один на один. Его отлично используют партнеры. В средней линии играют игроки, способные ассистировать Килиану», — сказал Семин «СЭ».

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Он имеет в своем активе 16 забитых мячей.

На счету Мбаппе 9 голов на чемпионатах мира, в том числе 5 на ЧМ-2022.

Также Мбаппе стал самым молодым автором пяти голов в плей-офф чемпионатов мира после Пеле в 1958 году.