Семин: «Ловрен — опытный человек, он стабильно играет в сборной Хорватии»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о попадании защитника «Зенита» Деяна Ловрена в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира-2022.

— Ловрен — опытный человек, который стабильно играет в сборной Хорватии, у него в команде определенные заслуги. Хорошо играет в «Зените». Все закономерно.

— Чего вы ждете от сборной Хорватии и Ловрена в Катаре?

— Хорошей игры.

— Повторить успех 2018 года им будет тяжело?

— Напишите: и повторения успеха, — цитирует «РБ Спорт» Семина.

На чемпионате мира-2018, который проходил в России, сборная Хорватии дошла до финала, где уступила Франции (2:4).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Хорватии по итогам жеребьевки попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.