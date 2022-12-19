Семин: «Месси еще раз подтвердил, что он лучший футболист на этом свете!»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался о результативности нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Месси еще раз подтвердил, что он лучший футболист на этом свете! Он стал чемпионом мира. Когда он получал мяч, все видели, что он лучший. Но и надо отдать должное стратегии Аргентины: очень много отдавали ему мячи, от Месси шли все неожиданные решения, острота. Самое важное, когда у Месси был мяч, игроки для него открывались в лучших позициях, куда он и отдавал передачи. Тем и сильна сборная Аргентины», — сказал Семин «СЭ».

35-летний Месси признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей в турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.