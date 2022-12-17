Семшов — о словах Инфантино: «Можно поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов отреагировал на слова президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, который назвал чемпионат мира в Катаре лучшим в истории.

«Трудно сказать, какой чемпионат мира лучше — в России или в Катаре. Надо находиться в Катаре, чтобы сравнить, — цитирует «РБ Спорт» Семшова. — Когда проходил мундиаль в России, у нас все было организовано на достойном уровне. Тогда сделали много площадок для просмотра футбола, в каждом городе нашей страны царил праздник. Тут можно еще поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории. В Катаре хорошо, что можно попасть на несколько матчей за один день. В России из-за больших расстояний между городами это было проблематично сделать».

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.