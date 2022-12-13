Сенников считает, что победа Хорватии над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2022 не станет сенсацией

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал о своих ожиданиях от полуфинала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

«У хорватов более сплоченная, опытная команда. Все-таки они играли в прошлом финале чемпионата мира, в этот раз умудрились пройти Бразилию, но не выглядели хуже. В принципе, Аргентина тоже крепкая команда. У нее выше уровень индивидуального мастерства. Непредсказуемо, кто может выйти в финал. Я, конечно не верю, что хорваты во втором чемпионате мира подряд попадут в финал. Все-таки ожидается, что там окажется Аргентина, и у Месси под закат карьеры появится еще один шанс стать чемпионом мира. Но, видите, как с Роналду получилось, с Неймаром... Никто не знал, что к этому моменту они уже окажутся дома.

Для меня выход Хорватии в финал не будет сенсацией. Если брать команды, то посмотрите на составы. Хорваты вообще ничем не уступают. У них все игроки выступают в сильных европейских клубах», — приводит «Спорт день за днем» слова Сенникова.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия состоится сегодня, 13 декабря и начнется в 22.00 (мск).