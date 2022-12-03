Сербия не смогла выйти из группы на всех своих четырех чемпионатах мира

Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 3:2.

Сербия не смогла выйти из группы на всех своих четырех чемпионатах мира (2006, 2010, 2018 и 2022)

Команда впервые с 2006 года не сумела выиграть ни одного матча на ЧМ.

Швейцария — одна из двух европейских сборных наряду с Францией, выходивших в плей-офф на последних пяти крупных турнирах начиная с 2014 года (ЧМ+Евро).

Команда Швейцарии набрала 6 очков в трех матчах группового этапа и стала участником 1/8 финала, где сыграет с португальцами. Сборная Сербии с 1 очком завершила турнир.